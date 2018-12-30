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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:53:07م
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الرئيس المشاط يلتقي وزير المياه والبيئة ونائب وزير الكهرباء
[30/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني.


جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بوزارة المياه والبيئة والمؤسسات التابعة لها والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان والحصار، وما تم تنفيذه من مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات.

وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة المياه والبيئة في مكافحة الكوليرا ضمن الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء.

كما تطرق اللقاء إلى خطط وزارة الكهرباء والطاقة للمرحلة القادمة والجوانب المتصلة بالنهوض بقطاع الكهرباء وتعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش اللقاء الجوانب المتصلة بتحسين البنية التحتية لقطاعي المياه والكهرباء وتأهيل وتدريب الكوادر لتطوير قدراتها لتحسين مستوى الخدمات والتغلب على الصعوبات الماثلة.

وأكد الرئيس المشاط أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال المياه والصرف الصحي والكهرباء وتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة.

وأشاد بجهود قيادتي وزارة المياه والبيئة والكهرباء والطاقة وحرصهما على تنفيذ المشاريع في ظل التحديات الراهنة جراء العدوان وشحة الموارد والاستهداف الممنهج للمنشآت المائية والكهربائية.

بدوره استعرض وزير المياه والبيئة المشاريع التي نفذتها الوزارة والجاري تنفيذها بأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا الجهود المبذولة في مكافحة وباء الكوليرا.

وتطرق إلى جوانب التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في مجال المياه والبيئة.

فيما أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة إلى خطة قطاع الكهرباء للعام 2019م وكذا الجوانب المتصلة بتحسين الأداء خاصة بقطاع التوليد والتوزيع .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء جراء الأوضاع الراهنة.

سبأ
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