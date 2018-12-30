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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:53:07م
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بدء الدورة التدريبية الـ 13 حول فن التحقيق الجنائي وجمع الاستدلال
[30/ديسمبر/2018]
صنعاء- سبأ:



بدأت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الثالثة عشر في مجال فن التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات، تنظمها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتنسيق مع كلية التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية.




تهدف الدورة التي تستمر30 يوما اكساب 50 ضابطا وصف ضابط من جهاز المفتش العام ، منتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي و فروعها في أمانة العاصمة و محافظات تعز و ذمار ، معارف حول التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات.

وفي التدشين أكد نائب مدير عام المباحث الجنائية العقيد محي الدين قباص ، اهمية انعقاد هذه الدورات للارتقاء بقدرات و مهارات العاملين في جهاز الأمن الجنائي.

وأشار إلى أن قيادة الأمن الجنائي تولي جانب التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا ، من أجل مواكبة الاحتياجات والتطورات التقنية في جميع المجالات الأمنية وبما ينعكس إيجابا في ضبط و مكافحة الجريمة و تسهم في تحسين مستوى الأداء الأمني .

من جانبه نوه مدير عام كلية التدريب بوزارة الداخلية العميد دكتور أحمد حربة ، بضرورة تطوير قدرات رجال التحقيق الجنائي في كشف الجريمة ، بما يكفل قيامهم بمهامه في حماية المجتمع من اخطار الجريمة وتباعاتها .

وأشار إلى أهمية سرعة انتقال رجال التحقيق الجنائي إلى مكان وقوع الجريمة والحفاظ على مسرح الجريمة ، لافتا إلى انه بدون هذه الإجراءات الهامة لن يتمكن رجل التحقيق الجنائي من تحقيق أي نتائج إيجابية على الواقع .

بدوره اوضح مدير التوجيه و العلاقات العامة بالادارة العامة للبحث الجنائي العقيد علي العامري ، عزم ادارة البحث الجنائي إقامة المزيد من الدورات التدريبية التخصصية و النوعية لتأهيل و تدريب كافة منتسبي جهاز التحقيق الجنائي في كل المحافظات .

حضر التدشين عدد من مدراء الإدارات و ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائي .

سبأ
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