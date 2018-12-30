محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل في منطقة بريد ذمار ذمار-سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي مع نائب مدير منطقة البريد بذمار هادي النهمي اليوم، آليات العمل ومستوى تقديم الخدمات البريدية وسير صرف المرتبات.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي .. أشاد المحافظ المقدشي بدور مكتب البريد في تقديم خدمات مالية وصرف المرتبات والحولات واستمراره في أداء مهامه رغم التحديات جراء العدوان والحصار.



وحث على توسيع أنشطة وخدمات البريد .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية دعم جهود البريد بما يسهم في إنجاح مهامه وتحسين خدماته.



وكان نائب مدير منطقة البريد قدم شرحا عن سير العمل وأنشطة المكتب في صرف المرتبات والإدخار والحولات النقدية والصعوبات وسبل معالجتها.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ