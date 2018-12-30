محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في السياني وذي السفال بإب إب -سبأ:

ناقش اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمديريتي ذي السفال والسياني بمحافظة إب، سير تنفيذ حملة التعبئة والتحشيد.



وفي الاجتماع أشار وكيلا محافظة إب علي بن علي النوعة والقاضي عبد الفتاح غلاب إلى المخاطر التي يتعرض لها الوطن، ما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لمواجهة العدوان.



وشددا على ضرورة استمرار الصمود والثبات ومواصلة الفعاليات المناهضة للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .



ودعيا أبناء المديريتين إلى المشاركة في النكف القبلي الذي سيقام مطلع الأسبوع القادم للتأكيد على مواصلة التعبئة العامة وتدشين عام ميلادي جديد من الصمود والثبات ووفاءً لدماء الشهداء في ذكراهم السنوية.



وكان مدير مديرية ذي السفال أحمد عبدالمغني أكد أن استعداد أبناء المديريتين العمل لإنجاح جهود التعبئة وإقامة مهرجان جماهيري يحمل رسالة الصمود ومواصلة التصدي للعدوان.



حضر الاجتماع مدير مديرية السياني أشرف الصلاحي.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ