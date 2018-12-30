اصابة فلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

نابلس-سبأ:



أصيب اليوم عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالقرب من شارع المدارس، وسط إطلاق النار واطلاق القنابل السامة المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدارس، أسفرت عن اصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.



واضافت المصادر، ان قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل اقتحام البلدة وممارسة أعمال استفزازية، بالتزامن مع خروج طلبة المدارس.

[30/ديسمبر/2018]سبأ