محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في الإسعافات الأولية بصعفان في صنعاء صنعاء-سبأ:

اختتمت بصعفان محافظة صنعاء دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، نظمها الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



هدفت الدورة في يومين إكساب 20 متدربا ومتدربة من أبناء المديرية، معارف حول أساسيات الإسعافات الأولية.



وفي الاختتام أشار رئيس فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة حسين الطويل إلى أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الدورات إيجاد مسعف في كل بيت خاصة في ظل الظروف الراهنة.



وثمن تعاون السلطة المحلية بصعفان وتعاونها لضمان إنجاح الدورة.. حاثا المشاركين على نقل ما تلقوه في الدورة للمجتمع المحلي.



وفي الختام تم توزيع حقائب إسعافية للمشاركين.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ