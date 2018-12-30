ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 04:27:29م
عمليات عسكرية تكبد قوى العدوان أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات
تكبدت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات ودمرت 24 آلية لهم في عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وحدة صنعاء يستعد لإطلاق الملتقى الشتوي الثاني
يستعد نادي وحدة صنعاء لإطلاق الملتقى الشتوي والذي ينظمه النادي للعام الثاني على التوالي.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
أمين العاصمة يتفقد سير الأعمال في مشروع صيانة شارع الستين الشرقي
تفقد سير إمتحانات الفصل الأول في المحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
[30/ديسمبر/2018]
مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية (02ر3) نقطة وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (45ر4341) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (47ر4344) نقطة.


وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (477) ألفًا و(49) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (6ر82) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(735) ألفًا و(101) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (013ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (35) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (35ر7) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (65) ألف ريال عماني أي ما نسبته (70ر13) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (30) ألف ريال عماني وبنسبة (35ر6) في المائة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تراجع إيرادات ليبيا النفطية إلى 2.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار مخاوف تخمة المعروض
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد صعود داو جونز لمستوى قياسي
ارتفاع سعر الذهب بفعل طلب الملاذ الآمن لكن انتعاش الأسهم يكبحه
بريطانيا تعتزم مضاعفة الرسوم على أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي في مؤشر على قوة سوق العمل
نائب وزير الصناعة يدعو ملاك العقارات تخفيض الإيجارات
العدوان السعودي على اليمن
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by