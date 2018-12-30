محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يتفقد سير الأعمال في مشروع صيانة شارع الستين الشرقي صنعاء-سبأ:

أطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم على سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع ترميم وصيانة شارع الستين الشرقي بمديرية الثورة.



وتفقد أمين العاصمة ومعه وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، مستوى سير العمل بالمشروع الذي يشمل المرحلة الثانية من سفلتة شارع الستين ابتداء من جولة مذبح باتجاه جولة عمران وصولاً إلى شارع المطار.



واستمع عُباد، خلال زيارته من الوكيل المساعد ومهندس المشروع إلى ايضاح حول مراحل المشروع الذي ينفذه صندوق صيانة الطرق بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس وإشراف قطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة.



وأوضح المهندس الحوثي، استمرار سير أعمال الترميمات التي تستهدف ردم الحفر والمستنقعات بعدد من الشوارع الرئيسية في مديريات أمانة العاصمة لاسيما شارعي الستين الغربي والشرقي الحيويين.



كما تفقد أمين العاصمة سير العمل في مشروع ترميم وصيانة مجسم جولة الساعة الذي ينفذه فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بأمانة العاصمة، ضمن خطط ومشاريع السلطة المحلية بالأمانة لتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية لأمانة العاصمة .



وأكد أمين العاصمة أن هذه الأعمال والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والتي سيتواصل تنفيذها خلال العام القادم تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم كافة الخدمات بالعاصمة صنعاء في مختلف المجالات.. مشيداً بجهود كافة العاملين بالمشاريع المنفذة والجهات المشرفة والداعمة لها.



كما أكد عباد، حرص أمانة العاصمة على استمرار تحسين الخدمات الاساسية المقدمة لسكان العاصمة والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الاوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ