تفقد سير إمتحانات الفصل الأول في المحويت

المحويت -سبأ:

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت محمد نسر الآنسي، اليوم، سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2018 م - 2019 م في عدد من المدارس.



وخلال الزيارة بمديرية شبام كوكبان أطلع الآنسي علی خطة سير العملية الإمتحانية بمجمع أبو نشوان والزهراء وأسماء للبنات ..مستمعا من مدير الادارة التعليمية بالمديرية عبدالله القاسمي إلی إيضاح عن الجهود المبذولة لإنجاح الامتحانات وتهيئة الأجواء أمام الطلاب والطالبات.



كما استمع من القائمين علی اللجان الإمتحانية وأعمال الكنترول في المدارس الثلاث إلی شرح عن الاجراءات المكتبية وآلية التصحيح وإسقاط الدرجات أولا بأول.



وأشاد مديرية تربية المحويت بانضباط المعلمين والمعلمات والاداء الجيد لقيادة إدارة المركز التعليمي بمديرية شبام كوكبان ومدراء المدارس ..مثمناً صمودهم وجهودهم للتغلب علی التحديات ومدی تفاعلهم لانجاح العام الدراسي.



وحث علی مواصلة الأداء الايجابي في المدارس حرصا علی المستوی التعليمي للطلاب والطالبات، مؤكدا فشل رهانات العدوان ومحاولته تعطيل العملية التعليمية في اليمن.

[30/ديسمبر/2018]سبأ