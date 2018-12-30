عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يغلق البوابة الحديدية عند مدخل قرية دير أبو مشعل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، البوابة الحديدية عند المدخل الرئيسي لقرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، ومنعت دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين منها.



وقال نائب رئيس مجلس قروي القرية فواز البرغوثي في تصريح له، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ ساعات الصباح، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق ترابية وعرة للخروج من القرية وصولا الى مبتغاهم، مؤكدا أنها تغلق البوابة بين الفينة والأخرى؛ بهدف تضييق الخناق على المواطنين.



يذكر أن قوات الاحتلال نصبت البوابة الحديدية الجديدة على مدخل القرية في السادس من الشهر الجاري.

سبأ [30/ديسمبر/2018] رام الله-سبأ:سبأ