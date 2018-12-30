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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 10:49:57ص
عمليات عسكرية تكبد قوى العدوان أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات
تكبدت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات ودمرت 24 آلية لهم في عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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عمليات عسكرية تكبد قوى العدوان أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات
[30/ديسمبر/2018] محافظات - سبأ:

تكبدت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 125 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات ودمرت 24 آلية لهم في عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن 120 مرتزقاً قتلوا وجرحوا وتم تدمير 18 آلية وثلاث مدرعات وجرافة عسكرية خلال كسر زحوفات واسعة لهم على جبل النار في جبهة حرض بمحافظة حجة .

وأكد المصدر تطهير عدد من التباب والمواقع التي كان يتمركز فيها المرتزقة في قيفة بمحافظة البيضاء إثر عملية هجومية واسعة استمرت عدة ساعات أدت أيضاً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي محافظة الجوف استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب، فيما تم تدمير آلية عليها رشاش عيار 23 في الخليفين بمديرية خب والشعف ومصرع من عليها .

وبين المصدر أنه تم استدراج مجموعة من المرتزقة بينهم قيادات إلى حقل ألغام في إحدى التباب بمديرية نهم ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح، كما قتل خمسة من المرتزقة وجرح آخرون إثر تفجير بالمديرية .

وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة بالمديرية نفسها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في تفجير استهدفهم في جبهة حيفان بمحافظة تعز .

وأفاد المصدر أن عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران موقعة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة عاكفة في حين دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة حصن الحماد وفي صحراء البقع قبالة نجران .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما تم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في صحراء البقع ومصرع وإصابة من عليه .

وفي جيزان اقتحم أبطال الجيش واللجان التبة الحمراء شرق جبل جحفان وسيطروا عليها وأدى الاقتحام إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة.

ولفت المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في جبل العمود و شرق جبل جحفان في جيزان ، وتم قنص ثلاثة جنود سعوديين بينهم ضابط جنوب شرق جحفان .

وفي عسير تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب ، فيما دكت المدفعية تحصينات الجنود السعوديين والمرتزقة في الربوعة وتدمير معدل رشاش .

سبأ
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