محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات محافظات - سبأ:



استمر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، و شن الطيران سلسلة غارات على محافظات صعدة ، حجة وذمار ووصلت سفينة أسلحة إلى ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان مشطوا بالرشاشات الثقيلة باتجاه كلية الطب في مدينة الحديدة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة باتجاه معسكر الدفاع الجوي ودوار الجمل جنوب المدينة.



وقصف المرتزقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل مكثف شمال وشرق حيس وباتجاه شارع الخمسين ومدينة الشباب في شارع الـ90 بمديرية الحالي وباتجاه مدينة الشعب ، كما قصفوا بقذائف الهاون باتجاه شارع 7 يوليو وشارع الخمسين وفندق الواحة.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قاموا باستحداث التحصينات والحفر جنوب مدينة الحديدة ، ومشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه الدريهمي مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق أجواء المديرية ، فيما حلق الطيران الحربي والتجسسي في سماء مديرية التحيتا.



وتصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لقوى العدوان غرب الفازة بمديرية التحيتا.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقة الأزقول وثلاث غارات على منطقة المهاذر بمديرية سحار وأربع غارات على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم، كما شن غارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية العدوان استهدفت منازل ومزارع سكان مناطق غافرة بمديرية الظاهر ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مستباء بمحافظة حجة وألقى قنبلتين عنقوديتين على منطقة الهلة بالمديرية، كما شن غارة على مدرسة المزرق، واستهدفت مدفعية المرتزقة مدرسة شليلة شرق جبل النار بمديرية حرض.



وفي محافظة ذمار شن الطيران المعادي غارتين على منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس.



وأكد المصدر العثور على جثتي شابين في مديرية المخا بمحافظة تعز بعد مرور 5 أيام من اختطافهما على يد مسلحين أثناء مشاركتهما في احتجاجات تندد باغتصاب طفل حسبما أفادت مصادر محلية في المديرية نقلاً عن أسرة أحد الضحيتين.



وأشار المصدر إلى وجود آثار قتل بالرصاص الحي على جثتي الشابين أحمد محمد عبده القاضي وإسماعيل شراره ، لافتاً إلى أن عدداً من الشباب لا يزالون مخفيين قسراً لدى المسلحين.



كما أكد المصدر وصول خمس سفن محملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والناقلات إلى ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الاحتلال.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ