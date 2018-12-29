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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:11:46م
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محافظ تعز يتفقد سير العمل بوضع العلامات لتحديد التوسعة لحرم المطار
[29/ديسمبر/2018]
تعز - سبأ :

تفقد محافظ تعز أمين البحر اليوم سير العمل في وضع العلامات لتحديد مساحة التوسعة الجديدة لحرم مطار تعز الدولي والمساحة المسموح فيها بالبناء.

وأكد المحافظ البحر، أهمية مضاعفة الجهود وإنجاز المهام الموكلة لفريق المسح في الوقت المحدد .. مشددا على أهمية التعويض العادل للمواطنين الملاك وفقا للوثائق والمستندات.

ووجه محافظ تعز بسرعة وضع دراسة فنية لإعادة تأهيل البنية التحتية الفنية للمطار لما يمثله من أهمية لتعز والمحافظات المجاورة.

وكان المحافظ البحر, اطلع ومعه عدد من المسؤولين بالمحافظة، على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء استهدافه من قبل طيران العدوان.

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