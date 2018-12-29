محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة تعز تعز - سبأ :

دشن وكيل أول محافظة تعز منصور اللكومي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول الأساسية والثانوية بمحافظة تعز .



وخلال التدشين بمديريتي دمنة خدير والصلو، أكد اللكومي أن التعليم يعد جبهه من جبهات الصمود في مواجهة العدوان.



وأشاد بالدور المتميز لمكتب التربية ومدراء المدارس والكوادر التربوية وحرصهم على استمرار العملية التعليمية والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.



وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية دليلا على صمود اليمنيين في مواجهات التحديات.



رافقه مدير إدارة التربية بمديرية خدير ومدير المشاريع والتجهيزات بمكتب التربية والتعليم.



كما دشن وكيل محافظة تعز محمد هزاع الحسيني امتحانات الفصل الأول في مدرسة عفان بن عثمان بمديرية صبر الموادم.



وأكد الوكيل الحسيني على أهمية تضافر الجهود لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.. مشيرا إلى أن الظروف الصعبة تجعل الشعوب قادرة على النهوض ومواكبة التطورات في مختلف المجالات.



رافقه مدير مديرية صبر الموادم أمين ثابت ومشرفي الاختبارات بالمديرية محمد العبادي وعبدالله الجنيد.



إلى ذلك زار وكيل أول المحافظة منصور اللكومي مركز التدريب الأساسي والنسوي بعزلة ضبوان بمديرية خدير.



واستمع من مدير محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة إلى شرح عن سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار.

سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ