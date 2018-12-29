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وكيل محافظة حجة يطلع على التدخلات الصحية لمنظمة زوا بمديرية وضرة
[29/ديسمبر/2018]
حجة - سبأ :

اطلع وكيل محافظة حجة إسماعيل المهيم ومعه مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ومدير مكتب التخطيط عبدالرحمن الملحاني ونائب مدير مكتب الصحة نجيب الوتاري، على التدخلات والأنشطة الصحية التي تقوم بها منظمة زوا في مديرية وضرة .

وأشاد وكيل المحافظة بجهود فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث وحرصها على متابعة وتقييم سير التدخلات التي تقوم بها المنظمات العاملة بالمحافظة وكذا بإسهامات منظمة زوا وكافة المنظمات المانحة.

من جانبه اكد علان فضائل حرص الهيئة وقيادة المحافظة على أن تتسم تدخلات وأنشطة ومشاريع المنظمات المانحة بالديمومة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشار إلى أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي لم تسلم من التدمير الممنهج لتحالف العدوان السعودي الأمريكي.. موضحا إلى أن هذا القطاع لحق به أضرار كبيرة في مختلف مديريات المحافظة وهو ما انعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ولفت فضائل إلى حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل ونشاط المنظمات.

رافقهم خلال الزيارة مدير المختبر المركزي بالمحافظة الدكتور علي أبو هداعش ومدير مكتب الصحة بالمديرية علي عجلان ومسئولة التدخلات الصحية في منظمة زوا أمنه خمجان.

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