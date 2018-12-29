محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء أعمال لجنة جرد وتقييم أصول وممتلكات إدارة الواجبات الزكوية بحجة حجة - سبأ :

دشنت اللجنة الفرعية المكلفة بجرد وتقييم أصول وممتلكات الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة حجة اليوم عملها بحضور وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف.



وفي التدشين أشاد الوكيل جحاف بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة للزكاة بقيادة رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان والتي ترجمت على الواقع بارتفاع حصيلة الإيرادات الزكوية على مستوى عموم المحافظات ومحافظة حجة على وجه الخصوص.



وأشار الوكيل جحاف إلى أهمية ضرورة تضافر الجهود لإنجاز مهام الجرد والتقييم .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على تسهيل مهام اللجنة في جرد كافة الممتلكات والأصول الخاصة بفرع بالهيئة العامة للواجبات الزكوية بمركز المحافظة وعموم المديريات .



من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة رئيس اللجنة محمد حجر إلى أن اللجنة ستستمر في مهام الحصر والتقييم لجميع الممتلكات والأصول الخاصة بالفرع في عموم مديريات المحافظة.







سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ