محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب اللقاء المشترك ترحب بإعادة الانتشار بالحديدة وتحمل العدوان محاولة إفشال اتفاق السويد صنعاء - سبأ :

رحبت أحزاب اللقاء المشترك بإعادة الانتشار وتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الحديدة كخطوة أولى من جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ مخرجات اتفاق السويد.



واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استلام خفر السواحل الميناء أمنياً ومباشرة عملها تجسيد على أرض الواقع لمخرجات السويد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



وشددت أحزاب المشترك على تنفيذ الطرف الآخر التزاماته دون شرط أو قيد والانسحاب من محيط مدينة الحديدة وجنوب المطار مع إيقاف التعزيزات ما لم فيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لنكثه الاتفاقات.



ودعت أحزاب المشترك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على العدوان بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه.



سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ