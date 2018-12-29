محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم إحدى عشرة غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .





وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً بالغة .

وذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ،واستهداف منازل المواطنين في مديرية باقم الحدودية .

سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ