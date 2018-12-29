[29/ديسمبر/2018]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم إحدى عشرة غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً بالغة .
وذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ،واستهداف منازل المواطنين في مديرية باقم الحدودية .
سبـأ