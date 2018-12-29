محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بالصناعة يستعرض الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة صنعاء - سبأ :

استعرض اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة المقدمة من المجلس السياسي الأعلى إلى حكومة الانقاذ الوطني.



واطلع الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي على أهداف الرؤية الرامية إلى بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية مستقرة وموحدة ذات مؤسسات تحقق العدالة والتنمية والعيش الكريم للمواطنين وتحمي الوطن واستقلاله وتنشد السلام مع جميع الدول .



كما اطلع المجتمعون على المحاور الـ 12 للرؤية والمتعلقة بالبناء المؤسسي ومنظومة إدارة الحكم والمصالحة والوطنية والحل السياسي وغيرها .



وتطرق الاجتماع إلى المحور الاقتصادي الهادف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ذي أداء عالٍ يسرع في تحقيق التعافي وتجاوزه إلى تحديد التميز الاقتصادي على مستوى الإقليم ويقوم على الاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.



وتناول تفاصيل المصفوفة في الجانب الاقتصادي والمتضمنة دعم المبدعين ومشاركة المرأة والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة لرفع الملاحظات والمقترحات حول الرؤية إلى مجلس الوزراء.



وأشاد المجتمعون بشمولية ووضوح الرؤية والتي تعبر عن الطيف السياسي والابتعاد عن مفردات الصراع السياسي والتهيئة للمستقبل لإقامة دولة المؤسسات.



حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيل التجارة الداخلية عبد الله نعمان ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني ومدراء عموم الوزارة.

سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ