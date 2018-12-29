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اجتماع برئاسة وزير الدفاع يناقش أوضاع المؤسسة الاقتصادية
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ضم رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء صالح الشاعر ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد حميد، سير العمل بالمؤسسة وما حققته من إنجازات.

وتطرق الاجتماع إلى طبيعة المهام الماثلة أمام المؤسسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي الاجتماع أكد وزير الدفاع على أهمية تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية وتقديم خدماتها للمجتمع بشكل عام وبما يسهم من تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وكسر الاحتكار للسلع والمواد الغذائية والتموينية.

وشدد اللواء العاطفي على ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة لعمل المؤسسة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها وبما يكفل تحسين خدماتها واستعادة دورها الريادي في خدمة المجتمع.

فيما قدم عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية شرحا موجزا لوزير الدفاع عن أوضاع المؤسسة المالية والإدارية والتجارية والإنتاجية وخطتها للعام المالي الجديد2019.. مشيدا بدعم واهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالمؤسسة بما يمكنها من القيام بمهامها وواجباتها على اكمل وجه.

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