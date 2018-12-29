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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:39:55م
العميد سريع: العدوان يرتكب53 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.
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العميد سريع: العدوان يرتكب53 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.


وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا 53 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال ألـ 24 ساعة الماضية في الوقت الذي بدأت فيه قوات الجيش واللجان الشعبية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى أن الطيران الحربي والاستطلاعي كثف من تحليقه فوق الدريهمي والجاح والفازة والجبلية والتحيتا واللحية والخوبة مع تحليق مستمر لطيران الاستطلاع فوق مدينة الحديدة.

ولفت إلى أن مدفعية المرتزقة قصفت بـ28 قذيفة المناطق السكنية ومواقع الجيش منها 7 قذائف هاون على الدريهمي و15قذيفة هاون أطلقت من كمران باتجاه الزعفران في كيلو 16 وقذيفتين هاون من جنوب حوش الأبقار إلى شمال غرب مدرسة الشيخ .

كما استهدف العدوان ومرتزقته بقذيفة هاون، الحلة غرب المثلث بمديرية حيس أدت إلى استشهاد مواطن راعي أغنام محمود محمد يحي حريشي وإصابة شقيقته نعيمة إضافة إلى 3 قذائف مدفعية باتجاه المطار الحربي.

وذكر متحدث القوات المسلحة أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شرق الصالح باتجاه كلية الهندسة ومن حول الفلة باتجاه شارع الخمسين والكلية والاتحاد ومن تبة الدفاع إلى الدوار ومن شرق مدينة الشعب إلى داخل مدينة الشعب ومن معسكر الدفاع الجوي باتجاه دوار الجمل ومن جنوب وشمال الأمنية والكوعي والخباتية باتجاه شرق الدريهمي والشجن ومن جنوب العقد إلى شركة تهامة ومن المنصة باتجاه دوار الجمل مع تمشيط كثيف في شرق وشمال حيس.

وذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت قيام مرتزقة بالتحصين والحفر واستحداث متارس جديدة في معسكر الدفاع الجوي وجرافة تقوم باستحداثات حول مدرسة الجريبة بكيلو 16، كما تم رصد تحركات لثلاثة أطقم في المنصة وتحركات إلى معسكر الدفاع الجوي وتحركات ليلية على سطح مدرسة الجرابية وجنوبها وشمالها.

وحول غارات العدوان أشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان شن 36 غارة على عدد من المحافظات منها غارتين على محافظة ذمار و11 غارة على حرض وميدي وحيران بحجة وست غارات على باقم وأربع غارات على البقع وثلاث غارات على كتاف وغارتين على رازح وغارتين على الملاحيط وست غارات على الأزقول بمحافظة صعدة.

وأوضح أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحوفات للمرتزقة منها زحف باتجاه مواقع في الهضبة قبالة نجران وزحف آخر باتجاه المحجر في باقم وزحف ثالث مسنود بتمهيد مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه جبل الحصنين والقرى والتباب المجاورة له بحرض إضافة إلى إفشال زحف رابع باتجاه تبة بركان واحد بحرض.

وأكد أن المرتزقة تكبدوا عشرات القتلى، كما تم تدمير ستة أطقم وثلاث عربات تدمير كلي في الحصنين، وأن الطيران الحربي استهدف مرتزقته في الحصنين بحرض وسقط العشرات منهم قتلى ومصابين.

وردا على تصعيد المرتزقة في الجبهات بين العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية نوعية على مواقع العدو ومرتزقته منها عملية هجومية نوعية على جبل الصافية بالملاحيط وأخرى على العوجاء بحرض وتم خلال العمليتين تطهير الموقعين وإحكام السيطرة عليهما.

كما أكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين ناجحتين الأولى تم خلالها الإغارة على مواقع العدو بجبل فاطم بصرواح مسنودة بالمدفعية استمرت لساعات والثانية استهداف تجمعات وتحركات العدو في قرية الحول وخلف السلطاء بنهم بعدد من القذائف، وقتل وإصابة عدد من المرتزقة كما تم قتل خمسة مرتزقة وجرح آخرين حول تبة البارك في كمين محكم.

وحيا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، المرابطين على التزامهم بوقف إطلاق النار والتفاعل مع الفريق الأممي لإحلال الأمن والسلام في الحديدة.

سبـأ
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