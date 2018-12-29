محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سياسي أنصار الله يبارك إعادة انتشار الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة صنعاء - سبأ :

بارك المكتب السياسي لأنصار الله الخطوة التي قدمتها القيادة السياسية بصنعاء في إعادة انتشار الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة واستلام مصلحة خفر السواحل للميناء أمنيا ومباشرة عملها بحضور فريق الأمم المتحدة برئاسة باتريك.



واعتبر المكتب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الخطوة التي تأتي في إطار اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، هامة ومتقدمة وتمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاتفاق ودليل واضح على امتلاك القرار وإرادة التنفيذ.



ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تعد تقدما كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم المحافظات ويلات المعاناة والتدمير، الذي خلفه وما يزال العدوان على اليمن أرضا وإنسانا.



وطالب المكتب السياسي لأنصار الله الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقتهم، تنفيذ ما عليهم من خطوات وفقا لما نص عليه اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن الدولي 2451.

سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ