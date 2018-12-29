إعداد خارطة عمل للمبادرات الشبابية والمجتمعية في حملة 1 ـ 1

صنعاء - سبأ :

أكد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ناصر الكاهلي أنه يتم إعداد خارطة عمل لتوزيع المبادرات الشبابية والمجتمعية المشاركة في حملة النظافة 1 ـ 1 في أحياء ومديريات الأمانة.



وأشار الكاهلي في اجتماع عقد مساء اليوم ضم المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين ومدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية بالمديريات إلى أهمية حشد الجهود للمشاركة الفاعلة في حملة النظافة المزمع تدشينها الثلاثاء المقبل.



ولفت إلى تشجيع قيادة الأمانة للبرامج والأنشطة والمبادرات التي تكرس التوعية بأهمية النظافة والمشاركة المجتمعية في الحملة للحد من رمي المخلفات في الشوارع والجزر الوسطية .. مؤكداً أهمية عمل المنظمات والمبادرات في إطارها الجغرافي والتنسيق مع قيادات المجالس المحلية بالمديريات والجهات المعنية في النظافة.



فيما تطرق المدير التنفيذي للصندوق شرف الدين إلى أن حملة 1 ـ 1 تأتي في إطار استثنائي يعزز من التنسيق بين الجهات الرسمية والمكونات والمبادرات الشبابية والمجتمعية في عملية النظافة والحفاظ على البيئة.



حضر الاجتماع نائب مدير الحدائق والمنتزهات بالأمانة محمد البشيري وعدد من المعنيين .

[29/ديسمبر/2018]سبـأ