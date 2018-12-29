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إجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش مسودة رؤية بناء الدولة في قطاع الكهرباء
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بوزارة الكهرباء والطاقة اليوم برئاسة الوزير المهندس لطف الجرموزي، مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المحالة للحكومة من المجلس السياسي الأعلى، خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية وقطاع الكهرباء.


وأقر الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني، ووكلاء الوزارة ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، تشكيل لجنة ليتم على ضوئها مناقشة تقديم مقترحات وملاحظات يتم على إثر ذلك رفعها لمجلس الوزراء .

وتطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بتفعيل أداء قطاع الكهرباء والنهوض بمستوى العمل في مختلف الجوانب الإدارية والفنية والمالية، على ضوء تقرير الأداء للعام 2018م.

واستعرض الاجتماع، إلى الإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء العمل خاصة ما يتعلق بقطاع التوليد والتوزيع بما يكفل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي، إلى جانب خطة عمل قطاع الكهرباء للعام 2019م، وما تتضمنه من أنشطة في مختلف القطاعات.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الكهرباء في محافظة الحديدة مع تأخر وصول كميات الوقود اللازم توفرها لاستمرار التشغيل، حيث تقرر تشكيل لجنة ميدانية للنزول إلى المحافظة نهاية الأسبوع للاطلاع على الإشكاليات بمنطقة كهرباء المحافظة ووضع المعالجات اللازمة لها.

وناقش الإجتماع الجوانب المتصلة بالنهوض بقطاع الكهرباء برفع القدرة التوليدية وفقا لكميات الوقود المتاحة التي إستطاعت مؤسسة الكهرباء توفيرها من مبلغ القرض الممنوح من وزارة المالية بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي وقدره ثلاثة مليارات ريال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من المؤسسة العامة للكهرباء ونقابة ملاك المولدات الكهربائية بشان تعرفة بيع التيار الكهربائي من قبل القطاع الخاص المنبثقة عن اللقاء الموسع والذي عقد في ٢٣ ديسمبر الجاري .

وشدد الاجتماع على اللجنة الدراسة المستفيضة والنقاش والنزول الميداني للوصل إلى نتائج تراعي ظروف ووضع المواطن وتساعد صانع القرار للوصول لحلول منصفة في هذا الجانب.

وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء أهمية أن يسهم القطاع الخاص في توفير الطاقة الكهربائية للمواطن بالأسعار التنافسية دون أن يكون إجحاف بحقوق ملاك المولدات .. معربا عن أمله في تطوير الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

سبـأ
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