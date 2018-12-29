عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الهولندية تعلن عن توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتحضيرهم عمل إرهابي لاهاي – سبأ :

أعلنت قوات الأمن الهولندية اليوم السبت عن توقيف أربعة أشخاص في ميناء روتردام للاشتباه بتحضيرهم "عملاً إرهابياً".



وذكرت شرطة روتردام وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن وحدات مكافحة الإرهاب والشرطة أوقفت هؤلاء الأشخاص وأجرت عمليات تفتيش.



واضافت في بيان "يُشتبه بأنهم متورطون في تحضير عمل إرهابي" .. مشيرة الى أن "التحقيقات ستستمرّ في الأيام القادمة وسيكون التركيز خصوصاً على طبيعة وحجم التهديد الإرهابي".



ولم تعطِ الشرطة في الوقت الحالي مزيداً من التفاصيل حول مواصفات المشتبه بهم أو الهجوم الإرهابي الذي كانوا يحضّرونه.



وكانت هولندا بمنأى نسبياً عن خطر الهجمات التي ضربت جيرانها الأوروبيين الأقرب في السنوات الأخيرة لكنها شهدت مؤخراً بعض التهديدات.



ففي حزيران/يونيو، أوقف شخصان قبل وقت قليل من تنفيذهما هجمات عدة كانت ستستهدف خصوصاً جسر روتردام الشهير ومكان آخر غير محدد في فرنسا، بحسب المدعين الهولنديين.



وفي آب/أغسطس، طعن شاب أفغاني يبلغ 19 عاماً يحمل إقامة ألمانية، سائحين أميركيين وأصابهما بجروح وذلك في قلب محطة أمستردام الرئيسية للقطارات، قبل أن يُصاب بنفسه بطلقات نارية.



وفي أيلول/سبتمبر، أوقفت الشرطة الهولندية سبعة رجال يُشتبه بأنهم أرادوا تنفيذ "اعتداء ارهابي ضخم" خلال "حدث كبير" في هولندا بواسطة أحزمة ناسفة وبنادق هجومية من نوع (ايه كاي -47).



وأثناء عمليات التفتيش التي نُفذت في منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من المواد المستخدمة بشكل أساسي في صنع القنابل بينها 100 كلغ من الأسمدة التي يمكن استخدامها لتفخيخ السيارات.

سبـأ [29/ديسمبر/2018]سبـأ