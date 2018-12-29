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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:25:51م
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قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بـ "صفعة قوية أخرى"
[29/ديسمبر/2018]
طهران – سبأ :

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري الولايات المتحدة بتلقي "صفعة قوية أخرى" حال ارتكابها أي حماقة جديدة بالمنطقة، وذكر غداة اعلان انسحاب قواتها من احدى المناطق التي احتلتها شمال سورية.


وقال جعفري في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إن كان الأمريكيون يطرحون اليوم ادعاء الخروج من المنطقة فالسبب في ذلك يعود إلى تورطهم في مستنقع سوريا وأفغانستان، ولكن عليهم أن يعلموا أن تحركاتهم مرصودة بدقة".

وأضاف "إن كانوا بصدد القيام بأي مؤامرة جديدة في المنطقة سيتلقون صفعة قوية أخرى".

ويأتي تصريح جعفري تعليقاً على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدء انسحاب القوات الامريكية من المنطقة التي احتلتها في شمال سورية.

سبأ
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