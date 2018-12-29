محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بحجة حجة-سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة محمد علي القيسي ، ترتيبات حفل تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب والتي تتبناها المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.



وأقر الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الزراعة والري المهندس يحيى القدمي و الإعلام إبراهيم هاشم شرف والثقافة زيد العظهي ومدير العلاقات العامة بإدارة أمن المحافظة الرائد عبدالكريم مخارش , برنامج وفقرات الاحتفال المقرر اقامته مطلع ينايرالمقبل وسيتم فيه إعلان أسماء خمسة فائزين من مزارعي المحافظة وتكريمهم بمعدات زراعية .



وفي الاجتماع أشار الوكيل القيسي إلى أهمية الجائزة ودورها في تشجيع المزارعين على التوسع في إنتاج الحبوب والتقليص من الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.



وشدد القيسي على أهمية الإعداد الجيد للتحضير للاحتفال مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية لأي مبادرات تفضي الى تشجيع وتحفيز مزارعي المحافظة على التنافس في إنتاج المحاصيل الزراعية.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ