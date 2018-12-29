محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بصنعاء صنعاء-سبأ:

دشنت بمحافظة صنعاء اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأساسية للعام 2018- 2019.



وتفقد وكيل أول المحافظة حميد عاصم ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ونائبه نبيل البراشي، سير الامتحانات بمدرستي 7 يوليو والمجد بمديرية بني حشيش.



فيما اطلع وكيل المحافظة للقطاع الشمالي الشرقي علي الغشمي ومدير مديرية همدان سير العملية الإمتحانية بمدارس الإمام علي بن أبي طالب والحسن الهمداني والنور.



وتفقد مدراء المديريات بالمحافظة ونواب مدير مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب التربية بالمديريات الامتحانات في عدد من المدارس.



ونوه الوكيلان عاصم والغشمي ومدراء المديريات بمستوى الإعداد للعملية الإمتحانية وجهود إدارة مكتب التربية والكادر التعليمي في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.



وحثوا الطلاب والطالبات على التركيز للحصول على المراكز المتقدمة وتتويج ما بذلوه من جهد بتحقيق النجاح.



فيما أشار مدير التربية عمار إلى أن 410 ألف و370 طالبا وطالبة بدأوا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في ألف و300 مدرسة بمديريات المحافظة .. مثمنا جهود الكادر التعليمي والطلاب وحرصهم على استمرار التعليم رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ