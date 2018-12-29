ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:42:49م
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بصنعاء
مؤسسة الشفقة لمرضى الفشل الكلوي تُكرم شركة يمن موبايل
أمن العاصمة يضبط 216 قضية جنائية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري
مناقشة خطط عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بصنعاء
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

دشنت بمحافظة صنعاء اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأساسية للعام 2018- 2019.


وتفقد وكيل أول المحافظة حميد عاصم ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ونائبه نبيل البراشي، سير الامتحانات بمدرستي 7 يوليو والمجد بمديرية بني حشيش.

فيما اطلع وكيل المحافظة للقطاع الشمالي الشرقي علي الغشمي ومدير مديرية همدان سير العملية الإمتحانية بمدارس الإمام علي بن أبي طالب والحسن الهمداني والنور.

وتفقد مدراء المديريات بالمحافظة ونواب مدير مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب التربية بالمديريات الامتحانات في عدد من المدارس.

ونوه الوكيلان عاصم والغشمي ومدراء المديريات بمستوى الإعداد للعملية الإمتحانية وجهود إدارة مكتب التربية والكادر التعليمي في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

وحثوا الطلاب والطالبات على التركيز للحصول على المراكز المتقدمة وتتويج ما بذلوه من جهد بتحقيق النجاح.

فيما أشار مدير التربية عمار إلى أن 410 ألف و370 طالبا وطالبة بدأوا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في ألف و300 مدرسة بمديريات المحافظة .. مثمنا جهود الكادر التعليمي والطلاب وحرصهم على استمرار التعليم رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة الشفقة لمرضى الفشل الكلوي تُكرم شركة يمن موبايل
أمن العاصمة يضبط 216 قضية جنائية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري
مناقشة خطط عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
استعراض آلية صرف التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بصعدة
وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل بوحدة طوارئ المياه
مناقشة مهام لجنة تقييم وحصر ممتلكات مكتب الواجبات بريمة
أبناء الرجم بالمحويت يدعون البرلماني الشرفي العودة للوطن والتخلي عن العدوان
تخرج دفعة من ضباط الأمن المركزي من دورة تأهيلية
مناقشة مستوى الأداء بفرع الهيئة العامة للزكاة بعمران
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدين التفجير الإرهابي في الجيزة بمصر
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by