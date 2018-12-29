محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشفقة لمرضى الفشل الكلوي تُكرم شركة يمن موبايل صنعاء-سبأ:





كرمت مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان، شركة يمن موبايل تقديرا لجهودها في دعم مشاريع المؤسسة.







وقدم رئيس المؤسسة واثق سلطان القرشي درع الشقفة لرئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي .. معتبرا هذا التكريم عرفاناً وتقديرا للدور الذي تقوم به الشركة في دعم ومساندة مرضى الفشل الكلوي والسرطان بدار المؤسسة الإيوائي.



من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل بدور مؤسسة الشفقة في رعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان



وقال الحملي "إننا نشد على أيادي مؤسسة الشفقة وندعو الجهات الخيرة الوقوف إلى جانب المرضى خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد" .



حضر التكريم مدير التسويق بشركة يمن موبايل عبد القادر المتوكل ومدير الإعلام والعلاقات بمؤسسة الشفقة وهيب المقرمي.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ