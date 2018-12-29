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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:42:49م
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أمن العاصمة يضبط 216 قضية جنائية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء – سبأ:

ضبطت الاجهزة الامنية في العاصمة صنعاء ، 216 قضية جنائية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري .


وبينت إحصائية صادرة عن أمن العاصمة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها ان عدد المضبوطين على ذمة هذه القضايا بلغ 254 شخصا ، أحيل جميعهم للإجراءات القانونية .

وأشارت الإحصائية إلى ان قضايا السرقة المضبوطة في نفس الفترة بلغت 32 قضية منها سبع قضايا سرقة من علي سيارات، وثلاث سرقه بالإكراه ، وسبع من منازل و محلات تجارية، وقضية واحدة سرقة سيارات وثلاث سرقة من اشخاص.

وذكرت الإحصائية ان إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات افضت بالكشف عن 15 قضية جنائية كانت مجهولة وضبط المشتبه بارتكابها، فيما أفضت التحريات والانتشار الأمني إلى ضبط عشرة أشخاص من المطلوبين أمنيا في عدد من المحافظات في قضايا جنائية.

سبأ
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