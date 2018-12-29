مناقشة خطط عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء

صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، خطط عدد من المكاتب التنفيذية للعام القادم وتقارير الإنجاز للعام 2018م.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء فروع الهيئة العامة للموارد المائية بمنطقة صنعاء المهندس فهد السفياني ومشاريع مياه الريف المهندس راجح المنتصر وصندوق الرعاية الاجتماعي أمير الوريث ورئيس شعبة المشاريع بمكتب التربية أحمد الفياضي، تقارير الإنجاز خلال العام الجاري والصعوبات التي واجهت سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها في 2019.



كما استعرض خطط مشاريع التنمية وتشغيل مشاريع المياه بالطاقة الشمسية.. مؤكدا ضرورة أن تشمل خطط مشاريع مياه الريف للعام 2019 مشاريع تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في كافة المديريات بالاستفادة من الطاقة الشمسية.



وتطرق الاجتماع إلى خطة الاستجابة السريعة والطوارئ ومشاريع صيانة السدود ومراقبة جودة المياه المدرجة ضمن خطة فرع الهيئة العامة للموارد المائية في العام القادم .. مؤكدا ضرورة التركيز على تنفيذ حملات لمراقبة محطات مياه الكوثر وآبار مياه الشرب في مديريات المحافظة خلال العام القادم.



وأكد أهمية الحد من تلوث مصادر المياه، وانعكاساته المباشرة في القضاء والتقليل من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا ورفع قدرات فرع الهيئة العامة للموارد المائية لتمكينها من أداء مهامها وفقاً لمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.



وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز استدامة الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي وضمان إيصال مياه آمنة من المصدر إلى المستهلك وتفعيل اللامركزية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية ورفع مستوى الوعي المائي لدى المجتمع.



واستعرض الإجراءات التي اتخذها صندوق الرعاية الاجتماعية مع منظمة اليونيسف فيما يخص توقيف الحالات الطارئ عليها تغيرات وتحتاج إلى إعادة تصحيح بالإضافة إلى الحالات المسقطة منذ العام 2008 بحسب نتائج المسح الميداني.



وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنته خطة صندوق الرعاية فيما يتعلق بمتابعة مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لفئة المهمشين في عدد من محاوي المحافظة والذي ينفذ بدعم من اليونيسف وشراكة صندوق الرعاية الاجتماعية ومنظمة سول ومؤسسة برسنت.



كما استعرض احتياجات القطاع التربوي فيما يخص تسوير عدد من المدارس والأراضي المخصصة لمدارس جديدة لضمان الحفاظ عليها في عدد من مديريات الطوق.



وفي الاجتماع أكد المحافظ قطينة الحرص على البحث عن مصادر تمويل لتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والتنسيق مع المنظمات لتحقيق ذلك .. لافتا إلى ضرورة تقديم خطط شاملة ودقيقة.



وشدد على ضرورة تلافي الجوانب السلبية في العام 2018 ومضاعفة الجهود واستشعار المسئولية لتحقيق الأهداف المرجوة في تخفيف معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وثمن محافظ صنعاء الجهود المبذولة من إدارات وموظفي المكاتب التنفيذية في تسيير العمل رغم الظروف الصعبة.

[29/ديسمبر/2018]سبأ