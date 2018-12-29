محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض آلية صرف التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بصعدة صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم، برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، آلية صرف التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية.



وفي الإجتماع أكد المحافظ عوض حاجة المحافظة للمساعدات الإنسانية إزاء استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب أربع سنوات، لتخفيف معاناة أبناء المحافظة الذي فقدوا مصادر رزقهم .



ولفت إلى أن ما يصرف من مساعدة لا يغطي إلا الجزء القليل من الحاجة الفعلية للمحافظة .. مثمنا ما يقوم به مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بتمويل برنامج الأغذية العالمي من جهود في مجال توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين من أبناء المحافظة.



من جانبه أشار مدير المتابعة والترحيل بمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية يحيى صلح إلى أنه سيتم صرف الحصص لكل أسرة معتمدة مكتملة وبدون تجزئة.



وأكد أن الكمية المعتمدة لا تلبي الاحتياجات الفعلية المتضررين جراء العدوان.



حضر الاجتماع مسئول المسح التغذوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله الشرفي واللجنة المركزية لصرف الحصص الغذائية.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ