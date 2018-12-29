(دير شبيغل) تعلق عمل إثنين من مسئوليها إثر قضية تلفيق أكاذيب عن سورية

برلين – سبأ :



أعلنت مجلة (دير شبيغل) الألمانية عن تعليق عمل مهام اثنين من المسئولين في هيئة تحريرها إثر قضية تلفيق قصص كاذبة عن سورية من قبل أحد صحفييها السابقين.



ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيس تحرير المجلة ستيفن كلوسمان قوله في رسالة داخلية ان عقدي عمل رئيس التحرير أولريتش فيشتنر ومدير التحرير ماتياس غاير "عُلقا إلى حين إنهاء لجنة (المجلة) الداخلية تحقيقها بشأن هذه القضية".



وكانت المجلة أكدت في وقت سابق أن كلاس ريلوتيوس الحاصل على جوائز عالمية كان يقوم بفبركة الأخبار وتلفيق التقارير الإخبارية ضمن مواده الإعلامية حول الأزمة في سورية وغيرها من القضايا وتمت إقالته بعد أن اعترف أمام إدارة تحريرها بفبركة مقابلات لم تحدث أبداً وتم سوقها ضمن بعض المواد.



وأكدت المجلة أن الفضيحة التي تتضمن مواضيع من بينها ما يخص الأزمة في سورية تعد من أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث لفريق تحرير صحفي .. مقرة بالضرر الذي تحدثه قضية كهذه على الثقة بها وبالإعلام بشكل عام.



وأشار كلوسمان إلى أن قضية ريلوتيوس أثارت مسألة معرفة ما إذا كان يمكن مواصلة فيشتنر كرئيس تحرير وغاير كمدير تحرير مهامهما بعد كارثة كهذه .. مضيفاً إن الأول كشف الأمر لدير شبيغل أما الثاني فهو من وظف ريلوتيوس وكان حتى الآونة الأخيرة مديره.



وتابع كلوسمان “يمكننا الآن مسائلة كل شخص كان يتعامل مع ريلوتيوس وهذا الأمر يمكن أن يكمل حتى أعلى التسلسل الهرمي .. أعتقد أنه يجب أن تتحملوا المسئولية عندما يكون هناك شيء تلامون عليه”.



واعلنت دير شبيغل مؤخراً عزمها رفع دعوى قضائية على ريلوتيوس للاشتباه باختلاسه تبرعات جمعت إثر مقال مفبرك كتبه حول سورية .. مشيرة الى امتلاكها معلومات تشير إلى أنه أطلق حملة تبرعات لمساعدة أطفال سوريين تحدث عنهم في أحد مقالاته لكنه جمع المال في حسابه الشخصي.

[29/ديسمبر/2018]سبأ