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وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل بوحدة طوارئ المياه
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء -سبأ:

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم سير العمل في وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي والجهود المبذولة في مجال مكافحة وباء الكوليرا.


واطلع المهندس الوزير خلال لقائه قيادة ومسئولي وحدة الطوارئ، على التقارير حول البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الحالي والتدخلات التي تمت في مجال المياه والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الوباء والمتضمنة مؤشرات انخفاض نسبة الإصابة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

كما اطلع وزير المياه والبيئة على تقرير الجهود الميدانية التي تبذلها فرق الاستجابة السريعة المنتشرة في محافظات الجمهورية وما رافق ذلك من حملات توعوية مكثفة عن أسباب انتشار الكوليرا وطرق مكافحته والوقاية منه إضافة إلى التوعية بأهمية النظافة الشخصية .

وحث المهندس الوزير قيادة ومسئولي الوحدة على مضاعفة الجهود واستشعار المسئولية الإنسانية لمهام وأنشطة وحدة الطوارئ.

وأكد على ضرورة أن تستوعب خطة عمل الوحدة خلال العام القادم جميع البرامج والأنشطة والتدخلات الإنسانية بما يغطي الاحتياجات العاجلة في مجال المياه والصرف الصحي وكذا الإصحاح البيئي .

ولفت المهندس الوزير إلى أن الوزارة ستنفذ خلال العام القادم العديد من المشاريع الاستراتيجية أبرزها تطوير المنظومة العامة لشبكة المياه والصرف الصحي والتوسع في المشاريع المائية في عموم محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني.

سبأ
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