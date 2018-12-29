محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مهام لجنة تقييم وحصر ممتلكات مكتب الواجبات بريمة ريمة-سبأ:

ناقش وكيل محافظة ريمة عبدالله الضبيبي اليوم مع اللجنة المكلفة بتقييم وحصر ممتلكات مكتب الواجبات بالمحافظة والمديريات، الجوانب المتعلقة بمهام اللجنة في عملية الحصر والتقييم.



واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير عام الواجبات علي النهاري حول الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للواجبات في تحصيل الموارد الزكوية.



وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بالدفاتر المحاسبية لدى أمناء الصناديق والعاملين على التحصيل بما يضمن ضبط عملية التحصيل وفقا للقانون.. لافتا خطة الجرد السنوي لجميع ممتلكات الواجبات والحصر الشامل بما يحقق حصر الأموال والمبالغ والعهد وغيرها.



واكد الاجتماع علي أهمية تسهيل مهام اللجنة في الحصر والتقييم بهدف تحسين مستوى الأداء.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ