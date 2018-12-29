أبناء الرجم بالمحويت يدعون البرلماني الشرفي العودة للوطن والتخلي عن العدوان

المحويت-سبأ:

دعا أبناء مديرية الرجم بمحافظة المحويت خلال وقفة إحتجاجية اليوم عضو مجلس النواب عن الدائرة 240 محمد يحيى الشرفي، العودة إلى الوطن والتخلي عن مساندة العدوان.



وفي الوقفة التي شارك فيها أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم وعدد من وكلاء المحافظة ومسئولي السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء، أكد المشاركون أن إستمرار انضمام الشرفي لصفوف تحالف العدوان يمثل خيبة أمل لدى أبناء دائرته.



ودعت كلمات مسئولي المحافظة والمشائخ والوجهاء، أعضاء مجلس النواب المؤيدين للعدوان وجرائمه بحق أبناء جلدتهم وكافة المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة لجادة الصواب وعدم الاستمرار في الانخراط مع قوى العدوان.



وعبر بيان صادر عن الوقفة، عن الأسف لاستمرار البرلماني الشرفي في صفوف العدوان بعد حوالي أربع سنوات من المجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.

[29/ديسمبر/2018]سبأ