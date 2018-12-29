رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وحدة صنعاء يستعد لإطلاق الملتقى الشتوي الثاني صنعاء-سبأ:

يستعد نادي وحدة صنعاء لإطلاق الملتقى الشتوي والذي ينظمه النادي للعام الثاني على التوالي.



وأوضح المشرف الفني للملتقى عادل هاشم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منافسات الملتقى ستنطلق منتصف يناير من العام القادم في ألعاب كرة القدم، السلة، الجودو، الكاراتيه، كرة الطاولة وتنس الميدان بالإضافة إلى نشاط ثقافي.



وأشار إلى مشاركة أندية أمانة العاصمة لكرة القدم "الأهلي والوحدة والشرطة و22 مايو وآزال والعروبة وشعب صنعاء واليرموك" .. مبينا أنه سيقام دوري للواعدين في كرة القدم ومشاركة أربعة أندية في لعبة كرة السلة لفئتي الكبار والناشئين هي " الأهلي ، الوحدة ، الشرطة و 22مايو".



وأكد هاشم أن الملتقى سيشهد إقامة دوري سباعي لكرة القدم خلال ليالي الملتقى بمشاركة أكثر من 80 فريقا يمثلون، الجامعات، المنظمات، الجاليات، دار الأيتام، المدارس والشركات.



وأشار إلى حرص النادي ممثلا برئيسه أمين جمعان على إقامة الملتقى سنوياً لإكتشاف وصقل المواهب وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية .. مبيناً أن الملتقى سيشهد مشاركة الرياضة النسوية.



ولفت إلى أن الملتقى الشتوي الثاني يأتي مصاحبا لأنشطة النادي السنوية وفقا لبرنامج معد مسبقا ومخطط من قبل إدارة النادي الذي يحرص على إقامة بطولات رياضية نوعية تعود بالنفع على الرياضة اليمنية في مختلف الألعاب.



وكانت اللجنة الخاصة بالملتقى الشتوي كشفت في اجتماعها عن شعار الملتقى الرياضي.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ