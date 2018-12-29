ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:42:49م
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بصنعاء
مؤسسة الشفقة لمرضى الفشل الكلوي تُكرم شركة يمن موبايل
أمن العاصمة يضبط 216 قضية جنائية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري
مناقشة خطط عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
وحدة صنعاء يستعد لإطلاق الملتقى الشتوي الثاني
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

يستعد نادي وحدة صنعاء لإطلاق الملتقى الشتوي والذي ينظمه النادي للعام الثاني على التوالي.


وأوضح المشرف الفني للملتقى عادل هاشم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منافسات الملتقى ستنطلق منتصف يناير من العام القادم في ألعاب كرة القدم، السلة، الجودو، الكاراتيه، كرة الطاولة وتنس الميدان بالإضافة إلى نشاط ثقافي.

وأشار إلى مشاركة أندية أمانة العاصمة لكرة القدم "الأهلي والوحدة والشرطة و22 مايو وآزال والعروبة وشعب صنعاء واليرموك" .. مبينا أنه سيقام دوري للواعدين في كرة القدم ومشاركة أربعة أندية في لعبة كرة السلة لفئتي الكبار والناشئين هي " الأهلي ، الوحدة ، الشرطة و 22مايو".

وأكد هاشم أن الملتقى سيشهد إقامة دوري سباعي لكرة القدم خلال ليالي الملتقى بمشاركة أكثر من 80 فريقا يمثلون، الجامعات، المنظمات، الجاليات، دار الأيتام، المدارس والشركات.

وأشار إلى حرص النادي ممثلا برئيسه أمين جمعان على إقامة الملتقى سنوياً لإكتشاف وصقل المواهب وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية .. مبيناً أن الملتقى سيشهد مشاركة الرياضة النسوية.

ولفت إلى أن الملتقى الشتوي الثاني يأتي مصاحبا لأنشطة النادي السنوية وفقا لبرنامج معد مسبقا ومخطط من قبل إدارة النادي الذي يحرص على إقامة بطولات رياضية نوعية تعود بالنفع على الرياضة اليمنية في مختلف الألعاب.

وكانت اللجنة الخاصة بالملتقى الشتوي كشفت في اجتماعها عن شعار الملتقى الرياضي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
(دير شبيغل) تعلق عمل إثنين من مسئوليها إثر قضية تلفيق أكاذيب عن سورية
حكم الفيديو يلغي هدف ويمنح يوفنتوس الفوز على سامبدوريا في الدوري الايطالي
أمريكي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده لأول مرة في التاريخ
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
مودريتش يفوز بجائزة أفضل رياضي كرواتي هذا العام
ليفربول يبتعد في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم
انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء
ريال سوسيداد يقيل مدربه جاريتانو
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لإطلاق بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by