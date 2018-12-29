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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:42:49م
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تخرج دفعة من ضباط الأمن المركزي من دورة تأهيلية
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبا:

تخرجت اليوم دفعة من ضباط الأمن المركزي بصنعاء، من دورة خاصة حول تطوير القدرات المعرفية والتوعية الأمنية .


وفي حفل التخرج الذي نظمته إدارة شئون الضباط بالأمن المركزي، اكد مستشار وزير الداخلية قائد قوات الامن المركزي اللواء الركن عبدالرزاق المروني ، اهمية التأهيل والتدريب في الارتقاء بالأداء الامني .

وأشار إلى حرض قيادة وزارة الداخلية على تطوير قدرات منتسبيها لتمكينهم من دورهم في تعزيز الأمن والدفاع عن الوطن.

ودعا المروني منتسبي الأمن المركزي إلى المزيد من اليقظة العالية لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة التنسيق بين وحدات قوات الامن المركزي لرفد جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان.

فيما عبرت كلمة الخريجين عن الإعتزاز بالجهود التي بذلت لتأهيلهم لتأدية واجباتهم على اكمل وجه ، مؤكدين انهم سيكونون عند مستوى المسؤولية في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات في مختلف الظروف .

حضر الحفل رئيس اركان قوات الامن المركزي اللواء علي قرقر رئيس عمليات الأمن المركزي العميد محمد مسمار، و مساعد القائد للشئون المالية والإدارية اللواء عبدالكريم الدمشقي ، ومساعد القائد للعمليات العميد الركن ناصر الشوذبي .


سبأ
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