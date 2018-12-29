رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكم الفيديو يلغي هدف ويمنح يوفنتوس الفوز على سامبدوريا في الدوري الايطالي روما – سبأ :



ألغى حكم الفيديو هدفاً كاد يمنح سامبدوريا التعادل في الوقت القاتل ليفوز يوفنتوس 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم .



وأفلت يوفنتوس من اهدار نقاط للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة بعد التعادل 2-2 مع أتلانتا يوم الأربعاء الماضي ليعزز صدارته برصيد 53 مباراة بفارق 12 نقطة عن نابولي الذي يواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم .



وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل مبكراُ بتسديدة على حدود منطقة الجزاء بعد دقيقتين فقط من البداية وتعادل فابيو كوالياريلا بركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة.



وأعاد رونالدو التقدم ليوفنتوس من علامة الجزاء في الدقيقة 65 ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً بفارق هدف واحد عن كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة وبدا أن أصحاب الضيافة في طريقهم للفوز قبل التعرض لصدمة متأخرة.



وسجل ريكاردو سابونارا هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة الفيديو بداعي التسلل.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ