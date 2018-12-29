محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء بفرع الهيئة العامة للزكاة بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بفرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى الأداء بفرع الهيئة والجوانب المتصلة بتشكيل لجان لجرد وتقييم أصول وممتلكات الإدارة العامة للواجبات الزكوية.



وفي الاجتماع أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة محمد الشهراني ومدير مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبة، إلى أن من مهام اللجان جرد وتقييم الأصول والموجودات للإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة وفروعها بالمديريات وكذا محتويات وموجودات المخازن والمستودعات.



وأكد المحافظ جعمان على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع اللجان وتسهيل تنفيذ مهامها على اكمل وجه.



وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل اللجان ومكتب المالية وفرع الهيئة والمجالس المحلية والجهات المعنية بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.



ونوه محافظ عمران بجهود فرع الهيئة في تنمية الموارد الزكوية خلال الفترة المنصرمة وزيادة الربط عن مقابل السنوي.. مشددا على مضاعفة الجهود لتحصيل الأوعية الايرادية والزكوية.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ