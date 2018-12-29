مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدين التفجير الإرهابي في الجيزة بمصر

صنعاء-سبأ:

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الركاب.



وأعرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن خالص التعازي لأسر الضحايا في هذا التفجير.



وجدد المصدر إدانة الجمهورية اليمنية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره .. مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه ومموليه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.



كما أكد المصدر في ختام تصريحه، تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية مصر الشقيقة في محاربة الإرهاب والتطرف.

[29/ديسمبر/2018]سبأ