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وزير الصحة يلتقي كوادر مستشفى السبعين ويناقش تطوير الخدمات بالمستشفى الجمهوري
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الحرص على الارتقاء بالخدمات الطبية بمستشفى السبعين ليكون مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة.


وشدد الدكتور المتوكل خلال لقائه الإدارة الجديدة للمستشفى والأطباء والكوادر الصحية على ضرورة تعزيز الأداء وتقديم الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى.

وقال" يجب أن يكون العمل في المستشفى خلال المرحلة القادمة مؤسسي وطي صفحة الماضي ووضع الخطط والبرامج لتعزيز الخدمات المقدمة للأمومة والطفولة في اليمن ".

وثمن جهود الكوادر الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في هذه المرحلة الاستثنائية .. مؤكداً استعداد الوزارة تسهيل الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة الجديدة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية بالمستشفى.

من جانبها أشارت مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتور ماجدة الخطيب إلى أن المستشفى يمتلك كوادر طبية مؤهلة ..مؤكدة أهمية تضافر جهود الجميع من أجل تحسين الخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة.

من جهة أخرى ناقش اجتماع عقد بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، المواضيع المتعلقة بتطوير وتوسعة الطوارئ العامة بالهيئة والعناية المركزة وتأهيل مركز الأمومة والطفولة .

وتطرق الاجتماع بحضور رئيس الهيئة الدكتور نصر القدسي ونائبه للشؤون الفنية الدكتور عبيد الأديمي، إلى الترتيبات الخاصة بتطوير مركز العيون والعمل على تفعيل وحدة الشبكية والقرنية بالمركز، وكذا إمكانية توسيع مركز الحروق والتجميل بالهيئة وكذا الاحتياجات الفنية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي يفتقر إليها المستشفى.

وفي الاجتماع حث الدكتور المتوكل على مضاعفة الجهود للارتقاء بالوضع الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم الدعم لهيئة المستشفى الجمهوري بما يمكنه من القيام بدوره ليكون مستشفى نوعي ونموذجي على مستوى الجمهورية.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليوم، اطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالهيئة وسير أعمال التوسعة في العناية المركزة والطوارئ.

سبأ
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