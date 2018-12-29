ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:39:46م
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يؤكد الحرص على تأهيل الكوادر بمجال تشغيل وصيانة الطاقة البديلة
مركز عين الإنسانية يطلق تقريره الحقوقي عن الأوضاع الإنسانية بتعز
وزير الصحة يلتقي كوادر مستشفى السبعين ويناقش تطوير الخدمات بالمستشفى الجمهوري
إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار
[29/ديسمبر/2018]
موسكو – سبأ :

بدأ الروبل الروسي اليوم السبت تعاملاته على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة في آخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط.


وانخفض الروبل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 بالمائة مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند 79.50 روبل.

وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر/ كانون الأول مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض.

وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تراجع إيرادات ليبيا النفطية إلى 2.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار مخاوف تخمة المعروض
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد صعود داو جونز لمستوى قياسي
ارتفاع سعر الذهب بفعل طلب الملاذ الآمن لكن انتعاش الأسهم يكبحه
بريطانيا تعتزم مضاعفة الرسوم على أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي في مؤشر على قوة سوق العمل
نائب وزير الصناعة يدعو ملاك العقارات تخفيض الإيجارات
المركزي الأوربي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by