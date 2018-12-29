إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار

موسكو – سبأ :



بدأ الروبل الروسي اليوم السبت تعاملاته على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة في آخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط.



وانخفض الروبل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 بالمائة مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند 79.50 روبل.



وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر/ كانون الأول مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض.



وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

[29/ديسمبر/2018]سبأ