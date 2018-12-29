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آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:39:46م
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وزير الصحة يطلع على مدى التزام المستشفيات الخاصة بتخفيض الأسعار
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



أطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في عدد من المستشفيات الخاصة بامانة العاصمة .




كما اطلع الدكتور المتوكل خلال نزوله الميداني لتلك المستشفيات على مستوى جودة الخدمات ومدى الإلتزام بتعميم الوزارة بخصوص تخفيض أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية والأدوية.

وأكد وزير الصحة أن الحملات الميدانية ستستمر حتى التزام كافة المرافق الصحية بتخفيض أسعار الخدمات والأدوية وفقا لتعميم الوزارة.. داعيا الجميع إلى الالتزام بجودة الخدمات والتسعيرات المحددة وتغليب المصلحة العامة وبما يخفف من معاناة المرضى وطالبي الخدمات الصحية.

ولفت الوزير المتوكل أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .. مشددا على أهمية المتابعة والرقابة على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها للمرضى.

سبأ
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