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وزير الأشغال يفتتح المرحلة الأولى من تأهيل طريق صنعاء - صعدة
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

افتتح وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، اليوم المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق صنعاء - صعدة المقطع "حرف سفيان- العمشية" بطول 7.4 كيلومتر بتكلفة 540 مليون ريال.


وافتتح الوزير ومعه رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين، جسري وادي عيان وبركان في مديرية حرف سفيان على طريق صنعاء - صعدة بتكلفة 135 مليون ريال.

واستمع الوزير ومرافقوه من كبير المهندسين بصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد ومدير عام الصيانة والطوارئ بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس صادق الجرباني إلى شرح حول الأعمال الترابية والاسفلتية المنفذة في طريق صنعاء صعدة ،والاعمال الإنشائية بجسري وادي عيان وبركان اللذين دمرهما طيران العدوان في وقت سابق.

وعقب الافتتاح أثنى وزير الأشغال بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل طريق صنعاء- صعدة نظرا للأهمية التي يمثلها في ربط محافظات صعدة وعمران بالعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات.

وأكد الوزير مطلق الحرص على استكمال المراحل المتبقية من مشروع إعادة ترميم طريق صنعاء - صعدة واستكماله في أسرع وقت ليمثل رافدا تنمويا يخدم يخدم مصالح المواطنين.

وأفاد مطلق بأن التكلفة التقديرية لاعادة ترميم طريق صنعاء- صعدة وإعادة بناء جسري وادي عيان وبركان وبقية الجسور المتضررة بلغت مليار و200 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق.

إلى ذلك اطلع وزير الأشغال العامة ومرافقوه على سير أعمال السفلتة بطريق كلية المجتمع بعمران وسير أعمال الصيانة والترميمات بشوارع مدينة عمران.

واستمع الوزير من عميد كلية المجتمع الدكتور محمد النقيب والمهندس المشرف على طريق كلية المجتمع إلى شرح حول سير بالمشروع البالغ تكلفته 249 مليون ريال.

وأوضح عميد كلية المجتمع أن الطريق يمثل إضافة نوعية للكلية والمنطقة المحيطة بها حيث ساهم في زيادة عدد الطلاب الملتحقين بها إلى جانب خدمة المواطنين في المنطقة.

فيما أبدى وزير الأشغال الاستعداد لتسهيل أي صعوبات قد تعترض أعمال فرع مؤسسة الطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق وتمكينهما من إنجاز مشاريع صيانة وترميم شوارع عمران وعلى رأسها طريق كلية المجتمع.

وأكد أن تنفيذ مشاريع صيانة وترميم شبكة الطرق تسير بوتيرة عالية في جميع محافظات الجمهورية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وأشار مطلق إلى أن العدوان لن يقف حجر عثرة أمام إصرار الشعب اليمني الصامد على بناء بلده والمضي في مواجهة العدوان وإفشال كافة مخططاته.

سبأ
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