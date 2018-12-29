محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائر حفاش بالمحويت تندد بإستمرار جرائم العدوان ومرتزقته المحويت-سبأ:

نظمت حرائر مديرية حفاش محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان واستمرار خروقاته.



واستنكرت المشاركات في الوقفة إنتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته بحق النساء والأطفال. وطالبت كلمات المشاركات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إتخاذ قرار جاد إزاء خروقات تحالف العدوان ومرتزقته بمحافظة الحديدة والضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.



وجددت حرائر حفاش صمودهن واستمرار دعمهن لجبهات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره بكل غال ونفيس حتى تطهير كل شبر من أرض اليمن من دنس الغزاة المعتدين.



ودعت الوقفة في بيان إلى تعزيز التلاحم الشعبي وعوامل الاصطفاف لمواجهة العدوان وفضح جرائمه واستمرار دعم الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ