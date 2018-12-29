ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:39:46م
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يؤكد الحرص على تأهيل الكوادر بمجال تشغيل وصيانة الطاقة البديلة
مركز عين الإنسانية يطلق تقريره الحقوقي عن الأوضاع الإنسانية بتعز
وزير الصحة يلتقي كوادر مستشفى السبعين ويناقش تطوير الخدمات بالمستشفى الجمهوري
إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النواب يقر توجيه الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية
[29/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي، بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .


وفي مستهل الجلسة تطرق رئيس مجلس النواب إلى المهام التي يتم الإضطلاع بها في الوقت الراهن وما تفرضه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية يجعل هذه المهمة المشتركة هماً وطنياً يضع الجميع في سفينة واحدة تبحر في بحر عميق تتقاذفها الأمواج والتحديات من كل جانب ويتطلب ممن عليها، الحكمة في السير بهذه السفينة إلى بر الأمان.

ولفت إلى أن التقرير محل النقاش في هذه الجلسة تستهدف معالجة الإختلالات في أداء الحكومة، بغية تضافر الجهود وحشد الطاقات لمواجهة التحديات في الجوانب الاقتصادية والمالية بدرجة أساسية وكذا الإختلالات الإدارية في المجالات المختلفة.

وفي هذا السياق أقر مجلس النواب بعد نقاش مستفيض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول والمكلفة بدراسة الاستجواب الموجه لحكومة الإنقاذ الوطني والمقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر.

كما تم إقرار تقرير اللجنة البرلمانية، بعد التزام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بتنفيذ التوصيات الواردة فيه، حيث شملت التوصيات عدد من الجهات منها رئاسة الوزراء ووزارات الإعلام والنقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية ولجنة المدفوعات.

كما شملت التوصيات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

من جهته عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور خلال الجلسة عن التقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب الصامدين في وجه العدوان على اليمن، كما وجه الشكر للنائب عبد محمد بشر على ما يبذله من جهود وملاحظات على الأداء الحكومي.

ولفت إلى أن حضور الحكومة جلسات مجلس النواب يأتي في إطار تنفيذ الدستور لمناقشة نشاط الحكومة .. لافتا إلى حجم الهموم والمعاناة والمشاكل التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي ما يتعلق بموضوع الخدمة المدنية .. أشار الدكتور بن حبتور إلى أنه سيتم العمل على معالجة هذا الموضوع على مراحل .. مطالبا مجلس النواب منح الحكومة مهلة لمدة شهر وذلك في ما يتعلق بتقديم رؤية وطنية شاملة لمواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.

هذا وقد وافق مجلس النواب على طلب الحكومة .

وفي الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ومداخلاتهم، ضرورة إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وموافاته بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ أي من التوصيات الواردة في التقرير البرلماني إن وجدت .

ولفتوا إلى أهمية وضع حد لكافة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور، خاصة ما يتعلق بالجوانب الخدمية ومعاناة المواطنين، وكذا ما يتعلق بتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية وبالسعر المناسب لمستوى معيشة المواطن اليمني مع مراعاة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار لأكثر من أربع سنوات.

وشدد نواب الشعب على ضرورة أن تولي الحكومة جًل اهتمامها لمعالجة التوصيات الخاصة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأهمية تطبيق الدستور والقوانين النافذة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.

وبهذا أقر مجلس النواب اختتام جلسات أعماله الحالية للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير المياه والبيئة يؤكد الحرص على تأهيل الكوادر بمجال تشغيل وصيانة الطاقة البديلة
مركز عين الإنسانية يطلق تقريره الحقوقي عن الأوضاع الإنسانية بتعز
وزير الصحة يلتقي كوادر مستشفى السبعين ويناقش تطوير الخدمات بالمستشفى الجمهوري
وزير الصحة يطلع على مدى التزام المستشفيات الخاصة بتخفيض الأسعار
وزير الأشغال يفتتح المرحلة الأولى من تأهيل طريق صنعاء - صعدة
حرائر حفاش بالمحويت تندد بإستمرار جرائم العدوان ومرتزقته
تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بذمار
تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة إب
ورشة عمل خاصة بدراسة مقررات دبلوم إدارة المستشفيات بإب
جزائية أمانة العاصمة تقضي بإعدام قاتل الطفل حامد الحداد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by