ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:39:46م
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يؤكد الحرص على تأهيل الكوادر بمجال تشغيل وصيانة الطاقة البديلة
مركز عين الإنسانية يطلق تقريره الحقوقي عن الأوضاع الإنسانية بتعز
وزير الصحة يلتقي كوادر مستشفى السبعين ويناقش تطوير الخدمات بالمستشفى الجمهوري
إنخفاض طفيف للروبل الروسي مقابل الدولار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الشرطة المصرية تعلن عن مقتل 40 مسلحاً غداة الهجوم على سياح في الجيزة
[29/ديسمبر/2018]
القاهرة – سبأ :

أعلنت الشرطة المصرية اليوم السبت عن مقتل 40 مسلحاً في عمليات دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياح في محافظة الجيزة وأسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشدهم السياحي المصري.


وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها "تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ما أسفر عن مقتل 40 إرهابياً" 30 منهم في محافظة الجيزة.

وأوضح البيان "ان محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة شهدت عمليتي دهم أسفرت الأولى عن مقتل 14 إرهابياً فيما أسفرت الثانية عن مقتل 16 إرهابي" .

واشار الى ان تحرك قوات الأمن جاء بعد أن "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".

ومن جهة أخرى قُتل 10 مسلحين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي شهدت العديد الهجمات ضد المراكز الامنية والعسكرية وعناصرهما .

ويأتي ذلك اثر مقتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي مساء امس الجمعة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في الجيزة قرب منطقة الأهرامات.

وقالت الداخلية المصرية ان الحافلة كانت تقلّ 14 سائحاً فيتناميّاً عندما تعرضت لهجوم .

وزار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الجرحى في المستشفى وقال في تصريحات نقلتها شبكات التلفزيون المصرية إن الحافلة خرجت "عن المسار المؤمن من جانب قوات الأمن دون الإبلاغ عن تغيير المسار".

ويعتبر هذا الهجوم ضدّ سيّاح في مصر الأوّل من نوعه منذ تموز/يوليو 2017م.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك ويتهم الديمقراطيين بتعطيل عمل الحكومة
الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سوريا
مقتل شخصين جراء انهيارات ثلجية في الشرق الأقصى الروسي
الإفراج عن كندية كانت معتقلة في الصين
ماكرون وميركل يدعوان لوقف ''كامل'' لإطلاق نار في شرق أوكرانيا
بنغلادش تنشر 600 ألف عنصر أمن عشية الانتخابات
العاصفة "إيبوني" تودي بحياة ثلاثة أشخاص في أمريكا
تعزيزات أمنية في باريس في ظل مخاوف من احتجاجات "السترات الصفراء" ليلة رأس السنة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب جنوب الفلبين وتحذير من تسونامي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by