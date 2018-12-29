عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة المصرية تعلن عن مقتل 40 مسلحاً غداة الهجوم على سياح في الجيزة القاهرة – سبأ :



أعلنت الشرطة المصرية اليوم السبت عن مقتل 40 مسلحاً في عمليات دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياح في محافظة الجيزة وأسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشدهم السياحي المصري.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها "تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ما أسفر عن مقتل 40 إرهابياً" 30 منهم في محافظة الجيزة.



وأوضح البيان "ان محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة شهدت عمليتي دهم أسفرت الأولى عن مقتل 14 إرهابياً فيما أسفرت الثانية عن مقتل 16 إرهابي" .



واشار الى ان تحرك قوات الأمن جاء بعد أن "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".



ومن جهة أخرى قُتل 10 مسلحين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي شهدت العديد الهجمات ضد المراكز الامنية والعسكرية وعناصرهما .



ويأتي ذلك اثر مقتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي مساء امس الجمعة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في الجيزة قرب منطقة الأهرامات.



وقالت الداخلية المصرية ان الحافلة كانت تقلّ 14 سائحاً فيتناميّاً عندما تعرضت لهجوم .



وزار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الجرحى في المستشفى وقال في تصريحات نقلتها شبكات التلفزيون المصرية إن الحافلة خرجت "عن المسار المؤمن من جانب قوات الأمن دون الإبلاغ عن تغيير المسار".



ويعتبر هذا الهجوم ضدّ سيّاح في مصر الأوّل من نوعه منذ تموز/يوليو 2017م.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ