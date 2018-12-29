محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة إب إب -سبأ:

دشنت بمحافظة إب اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول أساسي وثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019م.



حيث أطلع وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب ومدير مكتب التربية محمد درهم الغزالى ومدير مديرية المشنة علي البعداني، على سير الامتحانات في مدرسة راجح لبوزة وعلي بن أبي طالب بالمديرية.



كما أطلعوا على سير الامتحانات بمدرستي مدرسة أروي للبنات ومصعب بن عمير للبنين بمديرية الظهار.



وأشاد الوكيل غلاب بسير الاختبارات في المحافظة والتي تجري في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.. مثمنا جهود القيادة التربوية في الإعداد والتحضير للاختبارات.



وأكدا وكيل المحافظة أهمية مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات واستيعاب الطلاب النازحين من محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى.



فيما أوضح مدير مكتب التربية إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الأساسية والثانوية 750 ألف طالبا وطالبة منهم أكثر من 70 ألف طالبا وطالبة نازحين من الحديدة وعدة محافظات.



وأشار الغزالي إلى أن الامتحانات تسير وفق خطة وزارة التربية في ألف و640 مدرسة في مختلف مديريات المحافظة.



رافقهم خلال التدشين رئيس شعبة المناهج والاختبارات بمكتب التربية عبدالرحمن الحبري ومديرا مكتبي التربية بالظهار عصام البرح والمشنة هشام الصليحي .

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ