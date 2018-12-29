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ورشة عمل خاصة بدراسة مقررات دبلوم إدارة المستشفيات بإب
[29/ديسمبر/2018]
إب -سبأ:

عقدت بمحافظة إب ورشة عمل خاصة بتوصيف مقرر دبلوم إدارة المستشفيات والخدمات الطبية نفذها فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان.


هدفت الورشة بمشاركة 27 مشاركا من أساتذة جامعة إب والمعهد الوطني والقيادات الصحية ومدراء المستشفيات العامة والخاصة إلى ترجمة أهداف توصيف مقررات الدراسة في الدبلوم على الواقع العملي من خلال ربط المقرر الدراسي بمخرجات التعليم وتحديد إستراتيجيات التدريب .

وفي الورشة أكد وكيل المحافظة لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل أهمية تنفيذ هذه الورشة لتوصيف المقررات الدراسية في هذا التخصص الجديد الذي ستدشن الدراسة به خلال الاسابيع القادمة .

وحث المشاركون على الخروج بحصيلة ورؤية كافية حول المقررات الدراسية وربطها بمخرجات التعليم وتضمينها في دبلوم إدارة المستشفيات الذي سيدرس في المعهد .

وبين أن ادخال هذا التخصص سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية .

من جانبه أوضح مدير فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة عبدالله عبدالعزيز أن الورشة ستضع اللبنات الأساسية لتعزيز النظام الصحي وتلبية الاحتياج في هذا الجانب الهام في العمل الصحي .

وأشار الى أهمية مثل هذه الدبلومات لتغطية الاحتياج في المنشآت الصحية لمثل هذه الكوادر المتخصصة والمؤهلة على أسس صحيحة .. لافتا إلى أن الورشة ستخرج بنتائج مبنية على خطط سليمة سيتم تضمينها وعكسها على الواقع العملي من خلال التوصيات الصادرة عنها لخدمة العملية التعليمية في دبلوم إدارة المستشفيات والخدمات الطبية .

سبأ
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